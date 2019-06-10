Москалькова назвала обвинения в адрес Вышинского абсурдными

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского абсурдны и не имеют ничего общего с законностью и поиском справедливости, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Совершенно очевидно, что обвинения (в адрес Вышинского – ред.) абсурдны и не имеют ничего общего с законностью и поиском справедливости", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что направляла обращения генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, представителю по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру, заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл, а также уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой о недопустимости нарушения прав журналистов и с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности Кирилла Вышинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.

"Международные органы откликнулись и заверили в готовности отстаивать права журналистов. Остается надеяться, что призывы будут услышаны украинской стороной", - сказала Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.