На ярмарке под Челябинском фритюрница с кипящим маслом упала на детей

По данным следствия, инцидент произошел еще 9 мая в помещении торговой палатки в сквере Еманжелинска. После опрокидывания фритюрницы кипящее масло попало на ноги находящихся рядом троих детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Все они, по информации СУСК, были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести.