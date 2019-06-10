На ярмарке под Челябинском фритюрница с кипящим маслом упала на детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Трое детей пострадали от ожогов кипящим маслом после опрокидывания фритюрницы на ярмарке в Еманжелинске Челябинской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел еще 9 мая в помещении торговой палатки в сквере Еманжелинска. После опрокидывания фритюрницы кипящее масло попало на ноги находящихся рядом троих детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Все они, по информации СУСК, были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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