В Калининградской области ликвидировали открытое горение на заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано при тушении пожара площадью 800 квадратных метров на лакокрасочном заводе в Советске Калининградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.

"Ликвидация открытого горения – 13.12 по московскому времени. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось отстоять здание отдельно стоящего склада с сырьем, газовую котельную и электрическую подстанцию", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель областного управления МЧС сообщал РИА Новости, что сигнал о возгорании на лакокрасочном заводе поступил в понедельник в 9.10 мск. Из-за перехода огня на соседнее здание площадь пожара возросла с 300 до 800 квадратных метров, сообщили агентству в пресс-службе МЧС РФ.