Пожарным хотят расширить полномочия по надзору за торговыми центрами

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожарные получат больше полномочий при проведении надзора за объектами с массовым пребыванием людей, проект соответствующих поправок к законопроекту о совершенствовании пожарного надзора одобрен правительственной комиссией, ее заключение имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект о совершенствовании пожарного надзора, внесенный в правительство МЧС России, предусматривает обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации при строительстве зданий, где предполагается массовое пребывание людей.

Поправки правительства устанавливают, что на объектах с массовым пребыванием людей федеральный государственный пожарный надзор должен осуществляться "в рамках государственного строительного надзора с участием должностных лиц органов государственного пожарного надзора", МЧС будет принимать участие в аттестации экспертов в области пожарной безопасности.

Органы государственного пожарного надзора смогут проверять такие объекты в целом, включая всех лиц, осуществляющих деятельность на данных объектах, а также территории и сооружения, которые "имеют отношение к объектам защиты, в процессе их эксплуатации".

Поправки также устанавливают обязанность собственников предоставлять декларацию пожарной безопасности в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объекта защиты.