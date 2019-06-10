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РИА Новости

Пожарным хотят расширить полномочия по надзору за торговыми центрами

Вчера, 14:40
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожарные получат больше полномочий при проведении надзора за объектами с массовым пребыванием людей, проект соответствующих поправок к законопроекту о совершенствовании пожарного надзора одобрен правительственной комиссией, ее заключение имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект о совершенствовании пожарного надзора, внесенный в правительство МЧС России, предусматривает обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации при строительстве зданий, где предполагается массовое пребывание людей.
Поправки правительства устанавливают, что на объектах с массовым пребыванием людей федеральный государственный пожарный надзор должен осуществляться "в рамках государственного строительного надзора с участием должностных лиц органов государственного пожарного надзора", МЧС будет принимать участие в аттестации экспертов в области пожарной безопасности.
Органы государственного пожарного надзора смогут проверять такие объекты в целом, включая всех лиц, осуществляющих деятельность на данных объектах, а также территории и сооружения, которые "имеют отношение к объектам защиты, в процессе их эксплуатации".
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Поправки также устанавливают обязанность собственников предоставлять декларацию пожарной безопасности в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объекта защиты.
"Принятие законопроекта с учетом предлагаемых поправок правительства РФ позволит существенно повысить безопасность людей, а также снизить риски и угрозы возникновения пожаров и их тяжких последствий на объектах капитального строительства", - говорится в заключении.
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