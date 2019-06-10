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РИА Новости

На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась доменная печь

Вчера, 14:21
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Доменная печь загорелась на площади 20 квадратных метров на Новолипецком металлургическом комбинате, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В здании цеха высотой 30 метров загорелась доменная печь номер 6", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 31 человек и восемь единиц техники.
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