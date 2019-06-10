На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась доменная печь

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Доменная печь загорелась на площади 20 квадратных метров на Новолипецком металлургическом комбинате, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В здании цеха высотой 30 метров загорелась доменная печь номер 6", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех

Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 31 человек и восемь единиц техники.