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РИА Новости

Патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста в ЛНР

Вчера, 14:19
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.
Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.
"Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 метрах к востоку от блокпоста вооруженных формирований (Народной милиции ЛНР - ред.) на расстоянии ориентировочно 1,2 километра к юго-западу от населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР - ред.) с целью осуществления мониторинга ситуации с безопасностью", - сообщили в пресс-службе миссии, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ от 9 июня.
Уточняется, что три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, пообщались с представителями республики, после чего услышали огонь из стрелкового оружия. По оценке наблюдателей, приблизительно три пули пролетели примерно в 5 метрах над ними. В пресс-службе уточнили, что патруль СММ благополучно вернулся на свою базу на подконтрольной ЛНР территории.
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