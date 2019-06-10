Патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.

"Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 метрах к востоку от блокпоста вооруженных формирований (Народной милиции ЛНР - ред.) на расстоянии ориентировочно 1,2 километра к юго-западу от населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР - ред.) с целью осуществления мониторинга ситуации с безопасностью", - сообщили в пресс-службе миссии, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ от 9 июня.