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РИА Новости

Лавров: Россия готова продолжить вносить вклад в обеспечение мира в Африке

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на африканском континенте, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили готовность России продолжать вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития в Африке как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. Мы с малийскими друзьями рассчитываем, что в решении этих задач, продвижении всего комплекса российско-африканского сотрудничества будет способствовать предстоящий в октябре в Сочи саммит Россия-Африка ", - сказал он на пресс-конференции в Москве с главой МИД Мали Тьебиле Драме
По словам Лаврова, Россия и Мали условились укреплять внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН, для эффективного урегулирования региональных кризисов в Африке. Он добавил, что обе страны договорились более активно задействовать созданную недавно российско-малийскую рабочую группу по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что главы около 40 африканских государств приедут в этом году в Сочи на саммит Россия-Африка. Сообщалось, что саммит пройдет под председательством президентов России и Египта.
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