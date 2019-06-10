Лавров: Россия готова продолжить вносить вклад в обеспечение мира в Африке

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на африканском континенте, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили готовность России продолжать вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития в Африке как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. Мы с малийскими друзьями рассчитываем, что в решении этих задач, продвижении всего комплекса российско-африканского сотрудничества будет способствовать предстоящий в октябре в Сочи саммит Россия-Африка ", - сказал он на пресс-конференции в Москве с главой МИД Мали Тьебиле Драме

По словам Лаврова, Россия и Мали условились укреплять внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН, для эффективного урегулирования региональных кризисов в Африке. Он добавил, что обе страны договорились более активно задействовать созданную недавно российско-малийскую рабочую группу по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.