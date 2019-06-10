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РИА Новости

ДНР: у ОБСЕ есть запись применения силовиками артиллерии в Донбассе

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что у миссии ОБСЕ есть запись с камер наблюдения у линии соприкосновения, подтверждающая применение украинскими силовиками тяжелой артиллерии по населенным пунктам ДНР.
В понедельник в ДНР сообщили, что украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, выпустив по населенным пунктам республики около 200 мин и артснарядов. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей.
"По имеющейся у нас информации, в распоряжении сотрудников миссии оказалась запись с видеокамер, установленных вдоль линии боевого соприкосновения, которая подтверждает факты применения тяжелого вооружения со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал журналистам Басурин.
По его словам, патрули миссии ОБСЕ также побывали на местах обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке и Новой Марьевке, где "провели анализ воронок от снарядов и направление, откуда велась стрельба".
"Обобщив полученную информацию, был подготовлен документ на имя главы миссии ОБСЕ с обвинением украинской стороны в данном преступлении", - добавил Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРОБСЕЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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