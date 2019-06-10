ДНР: у ОБСЕ есть запись применения силовиками артиллерии в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что у миссии ОБСЕ есть запись с камер наблюдения у линии соприкосновения, подтверждающая применение украинскими силовиками тяжелой артиллерии по населенным пунктам ДНР.

В понедельник в ДНР сообщили, что украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, выпустив по населенным пунктам республики около 200 мин и артснарядов. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей.

"По имеющейся у нас информации, в распоряжении сотрудников миссии оказалась запись с видеокамер, установленных вдоль линии боевого соприкосновения, которая подтверждает факты применения тяжелого вооружения со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал журналистам Басурин.

По его словам, патрули миссии ОБСЕ также побывали на местах обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке и Новой Марьевке, где "провели анализ воронок от снарядов и направление, откуда велась стрельба".