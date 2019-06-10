Власти Югры рассказали о пользе "цифровых двойников" месторождений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Внедряющиеся в Ханты-Мансийском автономном округе "цифровые двойники" месторождений, вычисляющие оптимальные режимы работы объектов ТЭК, позволят повысить эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти в регионе, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава автономного округа, выступая на пленарном заседании в рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, отметила, что в Югре добывается более 40% российской нефти, и при этом особое внимание в регионе уделяется технологиям повышения эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов, в том числе на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

По ее словам, ряд таких технологий уже активно внедряется предприятиями топливно-энергетического комплекса, среди них - "цифровой двойник" месторождения.

"Внедрение в округе ведущими нефтяными компаниями современных моделей "цифровых двойников", в первую очередь для "трудной" нефти Баженовской свиты, позволит повысить эффективность добычи с одновременным снижением себестоимости каждой тонны нефти. Фактически это даст "вторую жизнь" созданной в округе инфраструктуре добычи нефти, накопленному кадровому потенциалу", - сказала Комарова.

Технологию "цифрового двойника" в Югре, в частности, использует компания "Газпромнефть-Хантос". Это самообучающаяся модель месторождения, способная калиброваться на основе поступающей информации. Она повторяет инфраструктуру объектов нефтедобычи, сканирует работу скважин и вычисляет оптимальные режимы при производстве.