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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Власти Югры рассказали о пользе "цифровых двойников" месторождений

Вчера, 14:10
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Внедряющиеся в Ханты-Мансийском автономном округе "цифровые двойники" месторождений, вычисляющие оптимальные режимы работы объектов ТЭК, позволят повысить эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти в регионе, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава автономного округа, выступая на пленарном заседании в рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, отметила, что в Югре добывается более 40% российской нефти, и при этом особое внимание в регионе уделяется технологиям повышения эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов, в том числе на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.
По ее словам, ряд таких технологий уже активно внедряется предприятиями топливно-энергетического комплекса, среди них - "цифровой двойник" месторождения.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
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"Внедрение в округе ведущими нефтяными компаниями современных моделей "цифровых двойников", в первую очередь для "трудной" нефти Баженовской свиты, позволит повысить эффективность добычи с одновременным снижением себестоимости каждой тонны нефти. Фактически это даст "вторую жизнь" созданной в округе инфраструктуре добычи нефти, накопленному кадровому потенциалу", - сказала Комарова.
Технологию "цифрового двойника" в Югре, в частности, использует компания "Газпромнефть-Хантос". Это самообучающаяся модель месторождения, способная калиброваться на основе поступающей информации. Она повторяет инфраструктуру объектов нефтедобычи, сканирует работу скважин и вычисляет оптимальные режимы при производстве.
IT-форум открылся в Ханты-Мансийске в понедельник, он продлится два дня на нескольких площадках столицы Югры. Его программа предполагает более 30 мероприятий, а ключевая тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Архивное фото
8 ноября 2018, 11:22
Югра работает над диверсификацией нефтегазовой отрасли, заявила губернатор
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