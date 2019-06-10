Полиция допросила более 250 человек в связи со взрывом в Линчепинге

СТОКГОЛЬМ, 10 июн — РИА Новости. Полиция допросила около 250 человек в связи с расследованием взрыва в шведском городе Линчёпинг, в результате которого легко пострадали 25 человек, сообщает Sveriges Radio.
Мощный взрыв прогремел в центре Линчёпинга утром в пятницу. Двум жилым зданиям был нанесен серьезный ущерб, выбиты стекла, повреждены балконы. В понедельник все пострадавшие уже покинули больницу, однако район взрыва по-прежнему оцеплен, криминалисты продолжают работу.
"Мы присвоили этому делу высокий приоритет, мы надеемся получить первые результаты уже в начале этой недели", - заявила официальный представитель полиции Оса Виллсунд.
Ранее полиция сообщила, что взрыв носил криминальный характер, версия теракта не рассматривается. Взрывное устройство было размещено в багажнике велосипеда, припаркованного около здания.
7 июня, 15:06Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге