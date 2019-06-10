Комиссия Совфеда проконтролирует ситуацию вокруг Голунова, заявил Пушков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова будет находиться на контроле комиссии Совета Федерации по информационной политике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Алексей Пушков.

"Этот вопрос в связи с повышенным общественным вниманием и значимостью будет находиться на контроле нашей комиссии, мы будем внимательно наблюдать за его ходом. Мы выражаем надежду, что следствие будет проведено со строжайшим соблюдением законности и норм правопорядка", - сказал Пушков.

По словам сенатора, который входит также в состав комитета Совфеда по конституционному законодательству, вопрос, скорее всего, будет находиться на контроле и этого комитета.

Он убежден, что нельзя расценивать ситуацию вокруг Голунова как атаку на свободу СМИ или свободу слова в России. "Хотя бы тот факт, что три крупнейшие газеты России выступили в поддержку Голунова, доказывает, что эту тему никто не закрывает для обсуждения, никакой атаки на СМИ нет", - заявил Пушков.

Подчеркнув, что собранные правоохранительными органами доказательства виновности журналиста вызывают "законные вопросы", парламентарий отметил, что дело Голунова становится "крайне важным с точки зрения критериев соблюдения законности и проработки доказательной базы".

"Следует ожидать очень высокого интереса к этому делу со стороны СМИ, общественных организаций, СПЧ, и это оправданный интерес. Здесь должна быть обеспечена максимальная открытость для СМИ, чтобы они могли ознакомиться со всеми подробностями этого дела. Обвинения, конечно же, не должны базироваться на каких-то фотографиях, которые то появляются, то исчезают", - заявил Пушков.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.

В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.