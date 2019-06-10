ГД рассмотрит поправки, регулирующие конфликты между субъектами по отходам

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей рассмотрит поправки, которые будут более детально прописывать регулирование разногласий между субъектами РФ, связанных с перемещениями отходов через их границу, до конца лета 2019 года, заявил глава комитета Владимир Бурматов.
"До конца лета мы рассмотрим, по крайней мере ,у нас есть это в планах, поправки, которые будут более детально прописывать регулирование разногласий между субъектами РФ в таких случаях (перемещения отходов через их границы - ред.)", - сказал он на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Бурматова, на сегодняшний день весь порядок урегулирования таких разногласий в законодательстве прописан буквально одной строчкой, и этот механизм является малоэффективным.
"Проблема заключается сегодня в том, что все полигоны, все мусоросжигательные заводы, мощности по мусорной переработке и так далее, они все должны быть прописаны, в территориальных схемах размещения отходов. Никто этого не прописывает. Наш комитет провел мониторинг - всего в четверти регионов РФ это прописано сегодня на территориальных схемах размещения отходов и согласовано с гражданами. Остальные на согласование с гражданами не выходят, на публичные слушания не выходят, в диалог с людьми не вступают. В итоге люди вынуждены вести диалог так, как они умеют вести, выходя на митинги, на улицы", - рассказал парламентарий.