ГД рассмотрит поправки, регулирующие конфликты между субъектами по отходам

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей рассмотрит поправки, которые будут более детально прописывать регулирование разногласий между субъектами РФ, связанных с перемещениями отходов через их границу, до конца лета 2019 года, заявил глава комитета Владимир Бурматов.

"До конца лета мы рассмотрим, по крайней мере ,у нас есть это в планах, поправки, которые будут более детально прописывать регулирование разногласий между субъектами РФ в таких случаях (перемещения отходов через их границы - ред.)", - сказал он на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам Бурматова, на сегодняшний день весь порядок урегулирования таких разногласий в законодательстве прописан буквально одной строчкой, и этот механизм является малоэффективным.