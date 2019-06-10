Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:37Z
https://ria.ru/20190610/1555440988.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

ГД рассмотрит поправки, регулирующие конфликты между субъектами по отходам

Вчера, 13:37
110
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей рассмотрит поправки, которые будут более детально прописывать регулирование разногласий между субъектами РФ, связанных с перемещениями отходов через их границу, до конца лета 2019 года, заявил глава комитета Владимир Бурматов.
"До конца лета мы рассмотрим, по крайней мере ,у нас есть это в планах, поправки, которые будут более детально прописывать регулирование разногласий между субъектами РФ в таких случаях (перемещения отходов через их границы - ред.)", - сказал он на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Участнигки митинга в Архангельске против создания новых мусорных полигонов
11 апреля, 09:23
Жителей Архангельской области будут убеждать в нужности технопарка в Шиесе
По словам Бурматова, на сегодняшний день весь порядок урегулирования таких разногласий в законодательстве прописан буквально одной строчкой, и этот механизм является малоэффективным.
"Проблема заключается сегодня в том, что все полигоны, все мусоросжигательные заводы, мощности по мусорной переработке и так далее, они все должны быть прописаны, в территориальных схемах размещения отходов. Никто этого не прописывает. Наш комитет провел мониторинг - всего в четверти регионов РФ это прописано сегодня на территориальных схемах размещения отходов и согласовано с гражданами. Остальные на согласование с гражданами не выходят, на публичные слушания не выходят, в диалог с людьми не вступают. В итоге люди вынуждены вести диалог так, как они умеют вести, выходя на митинги, на улицы", - рассказал парламентарий.
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
010000
Обсудить 0
Госдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
Рекомендуем
Корректировку проекта утилизации отходов БЦБК могут перенести на 2020 год
РИА
Новости
В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
Съезд Общероссийского народного фронта
ОНФ и Росприроднадзор будут вместе реализовывать поручение Путина
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова направила 36 ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях по вопросам стихийных свалок
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов. Архивное фото
Депутат назвал отказ от пластика для России неизбежностью
США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019
Путин поздравит Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о распространении вычета по НДФЛ на ряд соцвыплат
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
МАК создал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-2 в Бурятии
В новом КоАП отягчающий ответственность закон не будет иметь обратной силы
Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей
В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Лента новостейМолния