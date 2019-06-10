Песков сообщил, что отдельной встречи Путина и Аббаса пока не планируется

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса в Душанбе в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пока не планируется, однако возможно общение в кулуарах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока отдельной полноформатной встречи не планируется", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что общение возможно в кулуарах. "В любом случае, со всеми участниками так или иначе Путин в кулуарах будет общаться", - отметил Песков.