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РИА Новости

Песков сообщил, что отдельной встречи Путина и Аббаса пока не планируется

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса в Душанбе в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пока не планируется, однако возможно общение в кулуарах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока отдельной полноформатной встречи не планируется", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что общение возможно в кулуарах. "В любом случае, со всеми участниками так или иначе Путин в кулуарах будет общаться", - отметил Песков.
Пятая встреча глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет 15 июня в Душанбе.
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