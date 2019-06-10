Лавров: Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в САР

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в сирийской Думе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Фактов, уличающих их (западных партнеров - ред.) во лжи, предостаточно. Начиная с того, как они сейчас хотят "отползти" от какой-либо дискуссии тех свидетельств, которые всплыли по поводу того, что состоялось 7 апреля прошлого года в Восточной Гуте… Среди западных экспертов нашлись честные люди, которые не смогли переступить через свою профессиональную гордость и написали правду", - заявил Лавров на брифинге в Москве.

По его словам, руководство технического секретариата миссии ОЗХО "отказывает нам в том, чтобы был проведен брифинг с участием всех экспертов, которые в Думе в апреле 2018 года расследовали этот инцидент".

ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". Как говорилось в инженерной оценке, "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на город Дума. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.