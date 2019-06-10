Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:33Z
https://ria.ru/20190610/1555440770.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/82/1555438248_0:0:2784:1566_1036x0_80_0_0_656201088973a491670a68432f30e142.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в САР

Вчера, 13:33
1230
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в сирийской Думе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Фактов, уличающих их (западных партнеров - ред.) во лжи, предостаточно. Начиная с того, как они сейчас хотят "отползти" от какой-либо дискуссии тех свидетельств, которые всплыли по поводу того, что состоялось 7 апреля прошлого года в Восточной Гуте… Среди западных экспертов нашлись честные люди, которые не смогли переступить через свою профессиональную гордость и написали правду", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
23 мая, 16:13
МИД РФ прокомментировал заявления США по "использованию химоружия" в Сирии
По его словам, руководство технического секретариата миссии ОЗХО "отказывает нам в том, чтобы был проведен брифинг с участием всех экспертов, которые в Думе в апреле 2018 года расследовали этот инцидент".
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". Как говорилось в инженерной оценке, "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на город Дума. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.
Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами
23 мая, 15:05
Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
2630030
Обсудить 0
Война в СирииСергей ЛавровВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров заявил о большом количестве оружия западного производства в Идлибе
РИА
Новости
США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Лента
новостей
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
Президент США Дональд Трамп
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
В Кремле обратили внимание на поправку МВД по делу журналиста Голунова
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером ВМС США
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
ДНР: у ОБСЕ есть запись применения силовиками артиллерии в Донбассе
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Летающий радар А-50
Россия на фоне учений НАТО перебросила на Кубань "летающие радары" А-50
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
Лента новостейМолния