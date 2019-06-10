Суд не признал вину экс-главы Коми в организации преступного сообщества

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы не признал вины экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера в организации преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. Прокурор просил суд о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей.

"Суд постановил оправдать Гайзера по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения – ред.)", - огласила судья.

Таким образом, Гайзер признан виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы), по пунктам "а", "б" части 4 статьи 174 (отмывание денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения), по части 4 статьи 290 (получение взятки) УК РФ.

Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.