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РИА Новости

Суд не признал вину экс-главы Коми в организации преступного сообщества

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы не признал вины экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера в организации преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. Прокурор просил суд о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей.
"Суд постановил оправдать Гайзера по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения – ред.)", - огласила судья.
Таким образом, Гайзер признан виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы), по пунктам "а", "б" части 4 статьи 174 (отмывание денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения), по части 4 статьи 290 (получение взятки) УК РФ.
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Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018-го. Зарубин находится в международном розыске. Всего на скамье подсудимых 13 человек.
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