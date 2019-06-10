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РИА Новости

Силовики 146 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 13:19
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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики 146 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили четыре человека, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 27 мая по 3 июня было зафиксировано 100 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 307 мин калибром 120 и 82 миллиметра, ранения получили семь мирных жителей.
"За период с 3 по 9 июня вооруженные формирования Украины 146 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 569 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 202 снаряда калибром 122 и 152 миллиметра, ранения получили четыре мирных жителя, повреждено девять объектов инфраструктуры и 41 дом", - заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
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