Силовики 146 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики 146 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили четыре человека, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 27 мая по 3 июня было зафиксировано 100 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 307 мин калибром 120 и 82 миллиметра, ранения получили семь мирных жителей.