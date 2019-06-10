Додон обсудил с дипломатами политическую обстановку в стране

КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в понедельник провел встречу с аккредитованными в республике послами и представителями международных организаций для обсуждения политической обстановки в стране.

"Провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и провел беседу на тему обстановки в нашей стране. Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией", - написал Додон на своей странице в Facebook

По словам президента, на встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31, располагающихся в Кишиневе. Додон выразил готовность активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством, чтобы осуществить смену "криминально-олигархической системы".

"Отметил также, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет", - добавил Додон.