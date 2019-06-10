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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон обсудил с дипломатами политическую обстановку в стране

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в понедельник провел встречу с аккредитованными в республике послами и представителями международных организаций для обсуждения политической обстановки в стране.
"Провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и провел беседу на тему обстановки в нашей стране. Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По словам президента, на встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31, располагающихся в Кишиневе. Додон выразил готовность активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством, чтобы осуществить смену "криминально-олигархической системы".
"Отметил также, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет", - добавил Додон.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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