В Брянской области ликвидировали сеть нелегальных заправок

"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Брянской области задержан предполагаемый организатор деятельности сети нелегальных автозаправочных станций. Установлено, что злоумышленник с сообщниками в период с 2017 по январь 2019 года на территории Брянской области вблизи придорожных кафе организовал реализацию суррогата дизельного топлива без соответствующей лицензии", - сообщила Волк.