В Брянской области ликвидировали сеть нелегальных заправок

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Брянской области ликвидировали сеть нелегальных заправочных станций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Брянской области задержан предполагаемый организатор деятельности сети нелегальных автозаправочных станций. Установлено, что злоумышленник с сообщниками в период с 2017 по январь 2019 года на территории Брянской области вблизи придорожных кафе организовал реализацию суррогата дизельного топлива без соответствующей лицензии", - сообщила Волк.
Общая сумма незаконного полученного дохода превысила 26 миллионов рублей.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено 12 обысков в жилищах и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, и наличные денежные средства в сумме свыше 12 миллионов рублей", - добавила представитель МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье 171 УК РФ, предполагаемый организатор сети заправок отпущен под подписку о невыезде.