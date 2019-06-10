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РИА Новости

Аэрофлот подтверждает лидерство в Европе по итогам WORLD TRAVEL AWARDS 2019

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот второй год подряд победил сразу в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".
Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 8 июня в г. Фуншал, столице португальского острова Мадейра — знаменитого мирового курорта и признанной "жемчужины Атлантики".
Премией World Travel Awards отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.
Награды World Travel Awards в категориях "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" в очередной раз подтверждают репутацию Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе.
Еще один трофей — "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — свидетельство долгосрочного закрепления Аэрофлота в роли ведущего игрока на транзите Европа — Азия. Экспансия на этом рынке — самом свободном и конкурентном в мире — стратегический приоритет и один из драйверов роста ведущей российской авиакомпании.
Аэрофлот уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке авиаперевозок в различных регионах мира, что подтверждает ряд важных международных наград и премий, полученных только в этом году. Аэрофлот в третий раз подряд был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ведущего в мире оценщика брендов Brand Finance. Американская авиационная ассоциация АРЕХ отметила Аэрофлот как авиакомпанию с самыми комфортабельными креслами в Европе. На азиатском векторе в начале 2019 года Аэрофлот впервые был признан "Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой" в рамках китайской премии Stars Awards. А почетное звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае от Flyer Award 2019 было присвоено Аэрофлоту уже в третий раз.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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