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РИА Новости
Камчатский край

Камчатка вошла в топ-30 лучших субъектов РФ по инвестклимату

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Камчатка усилила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, войдя в тридцатку лучших субъектов РФ по этому показателю, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что по сравнению с рейтингом за 2018 год Камчатский край поднялся на четыре пункта и занял 28 место.
"Позиция Камчатского края в Национальном рейтинге – это результат системной работы, проводимой на протяжении последних трех лет. Тот рывок, который был сделан в прошлом году, позволил нам приблизиться к достижению цели, поставленной президентом перед дальневосточными субъектами – попасть в тридцатку лучших. В этом году мы на 28 месте, но, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Конкуренция очень высокая и нам нужно очень многое сделать, чтобы удержать и улучшить позиции", - сказал губернатор Владимир Илюхин, комментируя результаты рейтинга, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).
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