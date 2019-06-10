Камчатка вошла в топ-30 лучших субъектов РФ по инвестклимату

"Позиция Камчатского края в Национальном рейтинге – это результат системной работы, проводимой на протяжении последних трех лет. Тот рывок, который был сделан в прошлом году, позволил нам приблизиться к достижению цели, поставленной президентом перед дальневосточными субъектами – попасть в тридцатку лучших. В этом году мы на 28 месте, но, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Конкуренция очень высокая и нам нужно очень многое сделать, чтобы удержать и улучшить позиции", - сказал губернатор Владимир Илюхин, комментируя результаты рейтинга, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).