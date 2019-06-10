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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

ОНК запросила у ФСИН причины, по которым Калви не приехал на ПМЭФ

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы направила запрос в адрес ФСИН России с просьбой объяснить, почему основатель Baring Vostok Майкл Калви не смог приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы и замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса" Иван Мельников.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. Приехать в Санкт-Петербург находящийся под домашним арестом американец не смог. В ходе форуме президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в деле Калви "все будет сделано прозрачно", а также "будут приняты справедливые законные решения".
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"Мною направлен запрос на имя директора ФСИН Геннадия Корниенко. На основе информации об отсутствии Калви на ПМЭФ прошу ФСИН предоставить информацию о причинах, которые воспрепятствовали участию инвестора в форуме", - сказал Мельников.
В обращении правозащитник напомнил, что во ФСИН заявляли, что трудностей для поездки Калви на форум не видят. Адвокаты американского инвестора на прошлой неделе сообщали, что следствие не отвечает на ходатайство отпустить его на ПМЭФ.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
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