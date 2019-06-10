ОНК запросила у ФСИН причины, по которым Калви не приехал на ПМЭФ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы направила запрос в адрес ФСИН России с просьбой объяснить, почему основатель Baring Vostok Майкл Калви не смог приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы и замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса" Иван Мельников.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. Приехать в Санкт-Петербург находящийся под домашним арестом американец не смог. В ходе форуме президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в деле Калви "все будет сделано прозрачно", а также "будут приняты справедливые законные решения".

"Мною направлен запрос на имя директора ФСИН Геннадия Корниенко. На основе информации об отсутствии Калви на ПМЭФ прошу ФСИН предоставить информацию о причинах, которые воспрепятствовали участию инвестора в форуме", - сказал Мельников.

В обращении правозащитник напомнил, что во ФСИН заявляли, что трудностей для поездки Калви на форум не видят. Адвокаты американского инвестора на прошлой неделе сообщали, что следствие не отвечает на ходатайство отпустить его на ПМЭФ.