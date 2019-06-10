"Росатом" успешно прошел этапы отбора на проект АЭС в Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Росатом" прошел два этапа квалификационного отбора на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии и будет приглашен в следующий этап, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих.

"Росатом" прошел два этапа квалификации, и мы не сомневаемся в том, что этой компании будет направлено приглашение на участие в следующем этапе квалификации для строительства в Саудовской Аравии первой атомной электростанции", - сообщил он по итогам 6-го заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.