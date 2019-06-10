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РИА Новости

Зариф обвинил США в напряженности на Ближнем Востоке

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГЕРАН, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал напряженность на Ближнем Востоке с экономической войной США против Ирана.
"Новая напряженность в нашем регионе является результатом экономической войны США против Ирана. Снижение напряженности возможно единственно после прекращения экономической войны", - сказал Зариф на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Тегеране.
"Мы убеждены, что Германия и ЕС могут сыграть важную роль для того, чтобы положить конец этой напряженности", - добавил иранский министр.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
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Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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