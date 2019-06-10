Зариф обвинил США в напряженности на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал напряженность на Ближнем Востоке с экономической войной США против Ирана.

"Новая напряженность в нашем регионе является результатом экономической войны США против Ирана. Снижение напряженности возможно единственно после прекращения экономической войны", - сказал Зариф на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Тегеране.

"Мы убеждены, что Германия и ЕС могут сыграть важную роль для того, чтобы положить конец этой напряженности", - добавил иранский министр.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".