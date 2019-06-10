Санду попросила международные организации дать оценку решениям КС Молдавии

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила в понедельник на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"Республика Молдова стала государством, которое было изолировано от внешнего мира из-за действий одной партии и узурпатора Владимира Плахотнюка, если мы не освободим от них страну, то Молдавия не сможет двигаться дальше. Я направлю в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой дать оценку решениям Конституционного суда, которые мы считаем противоречащими нормам конституции", - сказала Санду на заседании.