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РИА Новости

Кузнецова: для безопасности детей важен личный пример родителей

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что для обеспечения безопасности детей важен личный пример взрослых.
Кузнецова вместе с детским омбудсменом в Московской области Ксенией Мишоновой посетила День безопасности детства в городском парке подмосковных Химок. Мероприятие проводится во многих регионах страны в рамках всероссийской акции уполномоченного по правам ребенка "Безопасность детства".
"Важен личный пример. Можно бесконечно говорить о том, что нельзя переходить на красный сигнал светофора, а потом взять ребенка за руку и вместе с ним перебежать дорогу на этот сигнал. Можно бесконечно говорить о безопасном поведении, но самому не демонстрировать эту осторожность и принципиальность в этих позициях", - сказала Кузнецова журналистам.
Она подчеркнула также, что важны и определенные навыки, которыми обладают родители. По ее мнению, мероприятия, на которых ребятам и родителям комплексно рассказывают о том, как действовать в опасных ситуациях и как их избежать, помогают сделать детство безопаснее.
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"Я за то, чтобы везде, где мы можем поговорить с родителями, мы говорили о безопасности. Потому что это помогает нам всем быть в тонусе. Для меня было шоком, когда я спросила у младшего сына, что он будет делать, если увидит дым, а он ответил, что спрячется. Мы стали вместе со старшими детьми объяснять ему, что так делать нельзя. То есть важна наша личная ответственность", - сказала Кузнецова.
В парке работают тематические площадки и демонстрационные стенды. Участники на манекенах учатся навыкам оказания первой помощи детям разного возраста. Детей и родителей также знакомят с основами безопасности дорожного движения.
"Такие мероприятия, кроме знаний о безопасности, дают настрой на то, что детям нужна постоянная забота, что мы не можем расслабляться, если рядом несовершеннолетние, даже если видимых причин для беспокойства нет", - подчеркнула омбудсмен.
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