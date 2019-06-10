Кузнецова: для безопасности детей важен личный пример родителей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что для обеспечения безопасности детей важен личный пример взрослых.

Кузнецова вместе с детским омбудсменом в Московской области Ксенией Мишоновой посетила День безопасности детства в городском парке подмосковных Химок. Мероприятие проводится во многих регионах страны в рамках всероссийской акции уполномоченного по правам ребенка "Безопасность детства".

"Важен личный пример. Можно бесконечно говорить о том, что нельзя переходить на красный сигнал светофора, а потом взять ребенка за руку и вместе с ним перебежать дорогу на этот сигнал. Можно бесконечно говорить о безопасном поведении, но самому не демонстрировать эту осторожность и принципиальность в этих позициях", - сказала Кузнецова журналистам.

Она подчеркнула также, что важны и определенные навыки, которыми обладают родители. По ее мнению, мероприятия, на которых ребятам и родителям комплексно рассказывают о том, как действовать в опасных ситуациях и как их избежать, помогают сделать детство безопаснее.

"Я за то, чтобы везде, где мы можем поговорить с родителями, мы говорили о безопасности. Потому что это помогает нам всем быть в тонусе. Для меня было шоком, когда я спросила у младшего сына, что он будет делать, если увидит дым, а он ответил, что спрячется. Мы стали вместе со старшими детьми объяснять ему, что так делать нельзя. То есть важна наша личная ответственность", - сказала Кузнецова.

В парке работают тематические площадки и демонстрационные стенды. Участники на манекенах учатся навыкам оказания первой помощи детям разного возраста. Детей и родителей также знакомят с основами безопасности дорожного движения.