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РИА Новости

В Свердловской области бойцовая собака укусила за ногу ребенка

Вчера, 12:50
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Следственные органы в Свердловской области проводят проверку после инцидента в городе Березовский, где собака, по предварительным данным, бойцовской породы, укусила за ногу трехлетнюю девочку, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"Вечером 8 июня 2019 года в городе Березовский собака, по предварительным данным, бойцовской породы, укусила за ногу трехлетнюю девочку. По данному факту следственным отделом по городу Березовский СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что инцидент произошел во дворе жилого дома, случайным очевидцам удалось оттащить собаку от пострадавшего ребенка. Девочке была оказана необходимая медпомощь.
В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, устанавливается в ходе соответствующей экспертизы, уточняет СУСК.
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