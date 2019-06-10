В Свердловской области бойцовая собака укусила за ногу ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Следственные органы в Свердловской области проводят проверку после инцидента в городе Березовский, где собака, по предварительным данным, бойцовской породы, укусила за ногу трехлетнюю девочку, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

"Вечером 8 июня 2019 года в городе Березовский собака, по предварительным данным, бойцовской породы, укусила за ногу трехлетнюю девочку. По данному факту следственным отделом по городу Березовский СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что инцидент произошел во дворе жилого дома, случайным очевидцам удалось оттащить собаку от пострадавшего ребенка. Девочке была оказана необходимая медпомощь.