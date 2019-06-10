Краснодарские врачи оценят состояние пострадавших в ДТП в Сочи туристов

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Врачи из Краснодара повторно прилетят в Сочи для оценки состояния здоровья туристов, пострадавших в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов, и возможного перевода их в краевую столицу, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. Двое пострадавших: взрослый и ребенок, были перевезены санавиацией в Краснодар для лечения. При этом краевые специалисты проведут очередную выездную консультацию для пациентов после ДТП в Сочи.
"Министерство здравоохранения Краснодарского края направляет повторные консультативные бригады санавиации с лучшими специалистами для оценки динамики состояния пациентов после ДТП в Сочи. Очередные консилиумы позволят уточнить тактику лечения пациентов и, при необходимости, принять решения о переводе других пациентов из Сочи в Краснодар для оказания медицинской помощи в условиях ведущих медорганизаций края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи отмечают положительную динамику состояния всех туристов.
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.