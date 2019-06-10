Краснодарские врачи оценят состояние пострадавших в ДТП в Сочи туристов

Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Врачи из Краснодара повторно прилетят в Сочи для оценки состояния здоровья туристов, пострадавших в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов, и возможного перевода их в краевую столицу, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. Двое пострадавших: взрослый и ребенок, были перевезены санавиацией в Краснодар для лечения. При этом краевые специалисты проведут очередную выездную консультацию для пациентов после ДТП в Сочи.

"Министерство здравоохранения Краснодарского края направляет повторные консультативные бригады санавиации с лучшими специалистами для оценки динамики состояния пациентов после ДТП в Сочи. Очередные консилиумы позволят уточнить тактику лечения пациентов и, при необходимости, принять решения о переводе других пациентов из Сочи в Краснодар для оказания медицинской помощи в условиях ведущих медорганизаций края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи отмечают положительную динамику состояния всех туристов.

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.