Камчатка и Кузбасс договорились о продолжении сотрудничества

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Камчатка договорилась с Кузбассом о продолжении сотрудничества, причем не только в сфере энергетики, но и в торговле, культуре, соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Кузбасс – давний партнер Камчатки в области энергетики, в том числе коммунальной. Я рассчитываю, что расширение сфер сотрудничества позитивно скажется на развитии края", – сказал глава региона Владимир Илюхин.

От Кемеровской области подпись под документом поставил губернатор Сергей Цивилев, который в 2018 году побывал в Камчатском крае.

"Я был просто очарован Камчаткой: уникальным животным миром, красотой гейзеров, вулканов, и очень хотел бы, чтобы такие впечатления смогли получить все жители Кузбасса", – отметил Цивилев.