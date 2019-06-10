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РИА Новости
Камчатский край

Камчатка и Кузбасс договорились о продолжении сотрудничества

Вчера, 12:48
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Камчатка договорилась с Кузбассом о продолжении сотрудничества, причем не только в сфере энергетики, но и в торговле, культуре, соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Кузбасс – давний партнер Камчатки в области энергетики, в том числе коммунальной. Я рассчитываю, что расширение сфер сотрудничества позитивно скажется на развитии края", – сказал глава региона Владимир Илюхин.

От Кемеровской области подпись под документом поставил губернатор Сергей Цивилев, который в 2018 году побывал в Камчатском крае.
"Я был просто очарован Камчаткой: уникальным животным миром, красотой гейзеров, вулканов, и очень хотел бы, чтобы такие впечатления смогли получить все жители Кузбасса", – отметил Цивилев.
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
8 июня, 17:08
Владимир Илюхин рассказал о возможном объеме вылова лосося на Камчатке
Также на Петербургском международном экономическом форуме камчатский губернатор подписал соглашение с АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу", предполагающее замену действующего парка автомобилей скорой помощи в Камчатском крае.
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