Лавров хочет обсудить с главой МИД Мали военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с коллегой из Мали отношения двух стран, включая военно-техническое сотрудничество.
"Рассчитываю, что мы сегодня подробно обсудим и все области наших двусторонних связей, экономические, торговые и гуманитарные, и военно-технические. И вопросы, которые волнуют и вашу страну, и нашу на международной арене ", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД Мали Тьебиле Драме.
Лавров добавил, что отношения России и Мали носят традиционно дружественный характер, в течение десятилетий они накопили обширный и позитивный опыт.
В свою очередь глава МИД Мали выразил благодарность России за поддержку его страны на дипломатическом треке, в том числе в ООН.