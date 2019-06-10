Лавров хочет обсудить с главой МИД Мали военно-техническое сотрудничество

"Рассчитываю, что мы сегодня подробно обсудим и все области наших двусторонних связей, экономические, торговые и гуманитарные, и военно-технические. И вопросы, которые волнуют и вашу страну, и нашу на международной арене ", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД Мали Тьебиле Драме.