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РИА Новости

Лавров хочет обсудить с главой МИД Мали военно-техническое сотрудничество

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме в Доме приемов МИД России. 10 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме в Доме приемов МИД России. 10 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с коллегой из Мали отношения двух стран, включая военно-техническое сотрудничество.
"Рассчитываю, что мы сегодня подробно обсудим и все области наших двусторонних связей, экономические, торговые и гуманитарные, и военно-технические. И вопросы, которые волнуют и вашу страну, и нашу на международной арене ", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД Мали Тьебиле Драме.
Лавров добавил, что отношения России и Мали носят традиционно дружественный характер, в течение десятилетий они накопили обширный и позитивный опыт.
В свою очередь глава МИД Мали выразил благодарность России за поддержку его страны на дипломатическом треке, в том числе в ООН.
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Сергей ЛавровРоссияМалиБезопасность
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