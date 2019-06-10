Первая литургия для русскоязычных верующих РПЦ совершена в турецком Измире

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Первое богослужение для русскоязычных верующих Московского патриархата состоялось 7 июня в турецком городе Измир, сообщает сайт Русской православной церкви.

Божественную литургию совершил ответственный за окормление русскоязычных верующих в Турции священник Георгий Сергеев. Уточняется, что помещение для совершения службы было предоставлено приходом храма Святой Елены Римско-Католической церкви в Измире.

"После окончания богослужения отец Георгий провел встречу с прихожанами, на которой рассказал о взаимоотношениях между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. В ходе беседы были определены дальнейшие планы по организации регулярных богослужений в регионе", - говорится в сообщении.

На следующий день священник Георгий Сергеев совершил литургию в курортном городе Кушадасы, расположенном в 100 километрах к востоку от Измира. После окончания богослужения впервые в этом населенном пункте состоялось таинство крещения. "Отец Георгий провел беседу с местными жителями, участвовавшими в богослужении. Литургию посетили более 30 человек", - сообщили в РПЦ.

В конце прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил отца Георгия в русский посольский храм в Стамбуле для организации пастырского окормления верующих и совершения регулярных богослужений. Это было сделано в связи с невозможностью продолжения евхаристического общения с Константинополем. Первую Божественную литургию священник отслужил в храме святых равноапостольных Константина и Елены на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле 11 ноября.