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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Первая литургия для русскоязычных верующих РПЦ совершена в турецком Измире

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Первое богослужение для русскоязычных верующих Московского патриархата состоялось 7 июня в турецком городе Измир, сообщает сайт Русской православной церкви.
Божественную литургию совершил ответственный за окормление русскоязычных верующих в Турции священник Георгий Сергеев. Уточняется, что помещение для совершения службы было предоставлено приходом храма Святой Елены Римско-Католической церкви в Измире.
"После окончания богослужения отец Георгий провел встречу с прихожанами, на которой рассказал о взаимоотношениях между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. В ходе беседы были определены дальнейшие планы по организации регулярных богослужений в регионе", - говорится в сообщении.
На следующий день священник Георгий Сергеев совершил литургию в курортном городе Кушадасы, расположенном в 100 километрах к востоку от Измира. После окончания богослужения впервые в этом населенном пункте состоялось таинство крещения. "Отец Георгий провел беседу с местными жителями, участвовавшими в богослужении. Литургию посетили более 30 человек", - сообщили в РПЦ.
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В конце прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил отца Георгия в русский посольский храм в Стамбуле для организации пастырского окормления верующих и совершения регулярных богослужений. Это было сделано в связи с невозможностью продолжения евхаристического общения с Константинополем. Первую Божественную литургию священник отслужил в храме святых равноапостольных Константина и Елены на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле 11 ноября.
Город Измир, известный с III тысячелетия до Рождества Христова под названием Смирна, являлся некогда одним из крупнейших центров христианского мира. Здесь жил некоторое время и святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. В начале XIV века город стал частью Османского государства. В настоящее время в регионе проживает более 10 тысяч русскоговорящих людей.
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Религия и мировоззрениерелигия
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