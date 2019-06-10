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РИА Новости

Саудовская Аравия предложила России взаимно облегчить выдачу виз

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение виз для отдельных категорий граждан обеих стран, в частности, для инвесторов, готова подписать соответствующее соглашение в ходе визита президента РФ Владимира Путина в королевство, который намечен на октябрь, сообщил саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
"Саудовская Аравия предложила... облегчить работу по получению виз для такой категории граждан, как бизнесмены и инвесторы. Поэтому в обмен Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ так же поступит и представит привилегии и облегчение режима получения визы для определенной категории граждан Саудовской Аравии", - сказал аль-Фалих в ходе открытия заседания комиссии.
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"Мы надеемся на то, что облегчение получения виз для саудовских граждан в РФ поощряет и наращивает сотрудничество, а также мы готовы, чтобы такое соглашение было подписано при визите Владимира Путина в Саудовскую Аравию", - добавил он.
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