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РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановке ДРСМД

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил РИА Новости первый зампред комитета Андрей Красов.
Он также рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении.
Проект внес Владимир Путин. В нем указано, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
Красов напомнил, что Россия неоднократно обращала внимание американской стороны на невыполнение ими условий ДРСМД. В частности, речь шла об универсальных пусковых установках МК-41 (которые входят в глобальную систему ПРО и размещаются в Европе), о беспилотных летательных аппаратах (которые тоже подпадают под действие этого договора как крылатые ракеты наземного базирования), а также о ракетах-мишенях.

"Но американская сторона нас, к сожалению, не услышала. Самое интересное то, что она еще и обвинила российскую сторону в невыполнении условий договора, сославшись на испытание ракеты, которую Министерство обороны презентовало. Мы специально для всех, иностранцев в том числе, показали эту ракету и ее характеристики. Она не подпадает под действие договора", — подчеркнул зампред комитета.

Речь идет о ракете 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
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Россия намерена приостановить ДРСМД. Но может его возобновитьПрезидент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 метров до одной тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от 9М729 (SSC-8).
В Москве обвинения, связанные с 9М729 , назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДГосдума РФРоссияСШАВ мире
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