Замглавы Демпартии Молдавии отказался сложить полномочия премьера

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип отказался сложить полномочия премьера и созвал в понедельник заседание кабинета министров.
"Провел сегодня заседание со всеми министрами, государственными секретарями, главами агентств и государственных учреждений, чтобы обсудить работу правительства в нынешней политической ситуации. Существует конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в своей деятельности", - сообщил Филип на свое странице в Facebook.
По его словам, государственные учреждения будут работать в нормальном режиме, чтобы граждане не пострадали от политического кризиса, который можно преодолеть "диалогом политических сил".
Филип провел заседание в здание правительства, которое в это время было окружено сотрудниками полиции. В то же время премьер Майя Санду в здании парламента проводит заседание правительства, одобренного парламентским большинством 8 июня.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.