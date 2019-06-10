Замглавы Демпартии Молдавии отказался сложить полномочия премьера

По его словам, государственные учреждения будут работать в нормальном режиме, чтобы граждане не пострадали от политического кризиса, который можно преодолеть "диалогом политических сил".

Филип провел заседание в здание правительства, которое в это время было окружено сотрудниками полиции. В то же время премьер Майя Санду в здании парламента проводит заседание правительства, одобренного парламентским большинством 8 июня.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.