В Сирии амнистировали более 58 тысяч человек, уклонившихся от службы

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Правительство Сирии амнистировало более 58 тысяч человек, уклонившихся от военной службы, сообщил в понедельник министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"Правительством Сирии продолжается работа по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 10 июня 2019 года амнистировано 58 тысяч 36 человек", - сказал Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.