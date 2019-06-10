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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии амнистировали более 58 тысяч человек, уклонившихся от службы

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Правительство Сирии амнистировало более 58 тысяч человек, уклонившихся от военной службы, сообщил в понедельник министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.
"Правительством Сирии продолжается работа по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 10 июня 2019 года амнистировано 58 тысяч 36 человек", - сказал Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.
По его словам, предпринимаемые сирийским руководством меры по восстановлению мирной жизни в стране должны дать значительный прирост количества сирийских граждан, желающих вернуться к себе на родину.
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