Журналисты "Известий" вернулись в Россию после отказа во въезде в Молдавию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские журналисты мультимедийного информационного центра "Известий", которых не пустили в ночь на понедельник в Молдавию, вернулись в Санкт-Петербург, информация о том, что их пустили в Молдавию после дополнительной проверки, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Известий".

Ранее в пресс-службе "Известий" сообщили РИА Новости, что съемочную группу не пустили в Молдавию, однако позже пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки заявила, что российских журналистов пропустили в страну.

"Информация не соответствует действительности. Журналисты находятся в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе "Известий".