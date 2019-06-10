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РИА Новости

Журналисты "Известий" вернулись в Россию после отказа во въезде в Молдавию

Вчера, 12:29
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© Flickr / Dieter ZirnigКПП на границе Украины и Молдавии
КПП на границе Украины и Молдавии
© Flickr / Dieter Zirnig
КПП на границе Украины и Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские журналисты мультимедийного информационного центра "Известий", которых не пустили в ночь на понедельник в Молдавию, вернулись в Санкт-Петербург, информация о том, что их пустили в Молдавию после дополнительной проверки, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Известий".
Ранее в пресс-службе "Известий" сообщили РИА Новости, что съемочную группу не пустили в Молдавию, однако позже пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки заявила, что российских журналистов пропустили в страну.
Парламент Молдавии
Вчера, 10:40
Российских журналистов пустили в Молдавию после дополнительной проверки
"Информация не соответствует действительности. Журналисты находятся в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе "Известий".
Власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказывал во въезде представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну невозможностью подтвердить цель визита.
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