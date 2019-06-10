Ушаков: обвинение России во всех грехах не идет на пользу ситуации в мире

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Навешивание на Россию ярлыков и обвинение страны во всех смертных грехах не идет на пользу общей ситуации в мире, рано или поздно это поймут, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Россия не занимает позу обиженного, мы готовы с учетом реальностей сотрудничать буквально со всеми. И думаю, надеюсь, что рано или поздно придёт прозрение, что навешивание на Россию ярлыков, обвинений во всех смертных грехах не идет на пользу общей ситуации в мире, не способствует решению имеющихся многочисленных проблем", - заявил Ушаков, выступая на V Примаковских чтениях.

В этом контексте он процитировал слова Евгения Примакова: "дружить со всеми странами мира необязательно, но вести дела можно и нужно". Политик, отметил Ушаков, исходил из того, что любые глобальные, региональные, двусторонние проблемы, даже самые острые, вполне поддаются решению на основе равноправного взаимодействия. Именно так - прагматично и взвешенно -выстраивают свою внешнеполитическую линию Россия, добавил он.

Помощник российского лидера в своей речи коснулся и темы санкций, заметив, что их напринимали столько, что, "наверное, и сами авторы в них уже путаются". При этом, добавил он, санкции вредны и для тех, кого таким образом "наказывают", и для тех, кто это делает. Кроме того, они вносят дополнительную сумятицу в непростые международные политические и экономические дела, подрывают принципы ВТО, продолжил он. Ушаков упомянул о дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, "когда высокие представители весьма солидных европейских стран прямо при всех заявили, что санкции против России они не поддерживают, что эти санкции контрпродуктивны".

"Но это было заявлено в городе Санкт-Петербурге, а сказать то же самое в городе Брюсселе эти страны почему-то стесняются. А ведь достаточно разумного голоса одной страны и с санкциями, например, по линии Евросоюза было бы покончено, поскольку не было бы консенсуса, необходимого для их продления", - указал помощник президента.

По его словам, сильнейшим вызовом стабильности является и нынешняя весьма волнительная ситуация в глобальной экономике - об этом пару дней назад на ПМЭФ подробно говорил президент России Владимир Путин. Далеко не всех радует меняющееся соотношение сил в мировой экономике, снижение доли развитых стран в глобальном ВВП, растущий вес стран с развивающимися рынками, пояснил Ушаков.

"Чтобы сдержать появление новых центров экономической силы в ход идут протекционизм, нелегитимные санкции, политически мотивированные торговые ограничения. Мы это ощущаем и на нашем опыте", - добавил он.

Ушаков коснулся и ситуации в мировой безопасности, упомянув о продолжающихся во многих регионах мира, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке, острых конфликтах. Так, сейчас стоит задача восстановления истощенной войной Сирии, где терроризм окончательно еще не сложил оружие, не стихает и конфликт в Афганистане, идут гражданские войны в Ливии, в Йемене, пояснил он.

"Предпринимаются попытки расшатать внутреннюю ситуацию в Венесуэле, вновь резко нагнетается напряженность вокруг Ирана. Разрушение совместного всеобъемлющего плана действий - это удар не только по региональной стабильности, но и по всему режиму нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул помощник президента РФ.

По-прежнему нет мира и на востоке Украины, отметил он. "Население Донбасса фактически живет на осадном положении. Новые украинские власти должны четко дать сигнал о готовности выполнять минские договоренности, а главное - на деле предпринять соответствующие конкретные шаги по их реализации", - заявил Ушаков.

По его мнению, симптоматично то, что углубляются разногласия внутри государств и их объединений, раньше считавшихся образцом стабильности и процветания. "Игры вокруг так называемого Brexit, результаты недавних выборов в Европарламент показали небеспроблемное состояние дел в Евросоюзе, разнобой в стратегическом видении будущего Европы", - пояснил он.

Ушаков отметил, что противоборство усиливается и внутри отдельных обществ в самых разных регионах планеты. Движущими силами этого процесса, по его словам, выступают национализм, региональный и этнический сепаратизм, религиозная и расовая нетерпимость, растущее неравенство, стойкое нежелание элит учитывать политические и социальные интересы широких слоев общества.