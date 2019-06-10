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РИА Новости

"Единая Осетия" лидирует на выборах в Южной Осетии

Вчера, 12:25
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© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019
© Sputnik / Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 10 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии обработала более 60% бюллетеней, в итоге лидирует партия "Единая Осетия", на втором месте - Народная партия, на третьем - "Ныхас".
"Данные предварительные. "Фыдыбаста" получила 3,14%, Коммунистическая партия - 8,27%, "Единство народа" - 14,51%, "Ныхас" - 17,56%, Народная партия - 23,47%, "Единая Осетия" - 37,26%, "Единство" - 2,75%, против всех 1,24% человек", - приводит данные председателя ЦИК Беллы Плиевой Sputnik Южная Осетия.
Избиратели на избирательном участке во время парламентских выборов в Южной Осетии. 9 июня 2019
9 июня, 20:59
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Председатель ЦИК также огласила предварительные итоги выборов по одномандатным избирательным округам, в частности, экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов проиграл в своем избирательном округе.
Всего в выборах от 17 одномандатных округов принимали участие 98 кандидатов, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы. Впервые выборы в парламент Южной Осетии прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.
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