"Единая Осетия" лидирует на выборах в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии обработала более 60% бюллетеней, в итоге лидирует партия "Единая Осетия", на втором месте - Народная партия, на третьем - "Ныхас".

Явка на выборах в Южной Осетии к закрытию участков составила более 65%

Явка на выборах в Южной Осетии к закрытию участков составила более 65%

Председатель ЦИК также огласила предварительные итоги выборов по одномандатным избирательным округам, в частности, экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов проиграл в своем избирательном округе.

Всего в выборах от 17 одномандатных округов принимали участие 98 кандидатов, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы. Впервые выборы в парламент Южной Осетии прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.