Садовничий рассказал об открытии в МГУ новых направлений подготовки

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новые направления подготовки в области медиа, политики, педагогики и химии будут отрыты в 2019 году в Московском государственном университете, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году впервые будут объявлены новые направлении подготовки: "Медиакоммуникации", "Публичная политика и социальные науки", "Педагогическое образование" "Химические технологии", - сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".