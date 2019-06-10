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РИА Новости

Садовничий рассказал об открытии в МГУ новых направлений подготовки

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 10 июня 2019
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 10 июня 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 10 июня 2019
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новые направления подготовки в области медиа, политики, педагогики и химии будут отрыты в 2019 году в Московском государственном университете, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
"В этом году впервые будут объявлены новые направлении подготовки: "Медиакоммуникации", "Публичная политика и социальные науки", "Педагогическое образование" "Химические технологии", - сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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