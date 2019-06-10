Демпартия Молдавии начинает сбор подписей для отставки президента Додона

"Демократическая партия Молдовы начинает кампанию по сбору подписей по всей стране с целью отставки Игоря Додона на основании обвинений в предательстве Родины, незаконном финансировании ПСРМ (Партия социалистов Молдавии - ред.) и узурпации государственной власти", - говорится в сообщении.

Демпартия отмечает, что решение начать эту кампанию стало следствием митинга, прошедшего в Кишиневе в воскресенье, где народ принял резолюцию с требованием отправить президента в отставку.

"Поэтому мы просим Игоря Додона не цепляться отчаянно за власть, уйти в отставку и предстать на суд народа на досрочных президентских выборах", - отмечают в ДПМ.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.