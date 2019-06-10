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РИА Новости

ФСБ показала богатства "алмазной мафии", укравшей более 500 камней

Вчера, 12:08
77310
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ показал на видео богатства "алмазной мафии", похитившей у "Алросы" более 500 драгоценных камней на миллионы долларов.
В группировку, по данным СК, входили три человека: сотрудница компании Елена Канунникова похищала камни, Владимир Табидзе был посредником, а Владимир Гординский занимался продажей краденого.
Как отмечала ФСБ, дома у задержанных нашли целый склад драгоценностей: около 500 необработанных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов.
На видео показаны множество пачек долларов, евро и рублей, вскрытый сейф, часы и большое количество ювелирных украшений.
"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26 процентов мировой и 95 процентов российской добычи.
1 июня 2018, 03:04
В России начинают эксперимент по борьбе с фальшивыми бриллиантами
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Нашли...А сколько не нашли?Ну следствие будет идти года три,ну дадут лет по 5-8.Выйдут лет через пять и....ГУЛЯЙ РВАНИНА!!!Денег как грязи!!!А дали бы пожизненное или лет по 25-30,чтобы если и вышли то больными стариками,то другие подумали бы!!!А так,не просто таких преступлений становится меньше,их просто в разы больше!!!Эти гады понимают,что краткосрочное пребывание(3-5 лет)-плата за богатства.И детям и внукам хватит!!!
10 июня, 12:43
ИПИван Петров
10521307
В России можно красть только одним, они не прикасаемы и можно положить глаз на все, это касается драг камней и драг металлов и всех богатств народа России к которым они имеют доступ, и их все знают они спокойно отдыхают на своих яхтах в зарубежных акваториях. Но как только крадет кто то другой из народных богатств они сразу становятся мстительными борцами за справедливость...С такой верхушкой нам грозит рабство и вымирание как народа.
10 июня, 12:50
Иван Петраков
79324014
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