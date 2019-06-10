ФСБ показала богатства "алмазной мафии", укравшей более 500 камней

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ показал на видео богатства "алмазной мафии", похитившей у "Алросы" более 500 драгоценных камней на миллионы долларов.
В группировку, по данным СК, входили три человека: сотрудница компании Елена Канунникова похищала камни, Владимир Табидзе был посредником, а Владимир Гординский занимался продажей краденого.
Как отмечала ФСБ, дома у задержанных нашли целый склад драгоценностей: около 500 необработанных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов.
На видео показаны множество пачек долларов, евро и рублей, вскрытый сейф, часы и большое количество ювелирных украшений.
"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26 процентов мировой и 95 процентов российской добычи.
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