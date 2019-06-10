США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санкции США к России ни с чем не связаны, но американцы могут придумать любую причину для введения новых ограничений, заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"У США и до этого не было оснований (вводить новые санкции - ред). Это просто желание как можно больше навредить, они ни с чем никак не связаны", - сказал Катырин РИА Новости в кулуарах V Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", комментируя возможность введения новых санкций.

"Какие основные задачи (президент США Дональд) Трамп перед собой поставил? Затормозить серьезно развивающиеся центры - Китай, Россию. Мало того что это по военной мощности достаточно сильные центры, но и по экономической мощности. Формально что-то может быть - то Калви (основатель Baring Vostok Майкл Калви, находится под домашним арестом по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей – ред.), то еще что-то, но не было бы этого, в любом случае бы ввели, придумали другую причину", - отметил он.