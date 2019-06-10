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РИА Новости

США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин во время международного форума "Примаковские чтения". 10 июня 2019
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин во время международного форума Примаковские чтения. 10 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Санкции США к России ни с чем не связаны, но американцы могут придумать любую причину для введения новых ограничений, заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
"У США и до этого не было оснований (вводить новые санкции - ред). Это просто желание как можно больше навредить, они ни с чем никак не связаны", - сказал Катырин РИА Новости в кулуарах V Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", комментируя возможность введения новых санкций.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
"Какие основные задачи (президент США Дональд) Трамп перед собой поставил? Затормозить серьезно развивающиеся центры - Китай, Россию. Мало того что это по военной мощности достаточно сильные центры, но и по экономической мощности. Формально что-то может быть - то Калви (основатель Baring Vostok Майкл Калви, находится под домашним арестом по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей – ред.), то еще что-то, но не было бы этого, в любом случае бы ввели, придумали другую причину", - отметил он.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Новые санкции США против РоссииСергей КатыринРоссияСШАЭкономика
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