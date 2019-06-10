В Подмосковье участники экозабега собрали семь тонн мусора

"По результатам контрольного взвешивания участники областного экологического забега "Чистое Подмосковье – к юбилею!" раздельно собрали 7,4 тонны мусора, из них: 3,5 тонны стекла, 1,8 тонны металла, 1,2 тонны пластика, 855 килограммов бумаги. Победителя объявим на награждении на круглом столе Общественной палаты Московской области в июне", - цитирует пресс-служба министра Ирину Плещеву.

Отмечается, что забег представлял собой пробежку, во время которой необходимо было очистить территорию от мусора. Задача участников – преодолеть маршрут от точки А до точки Б, выполняя дополнительные задания: интеллектуальные, творческие и спортивные. Основное задание - сбор наибольшего количества мусора, вес которого измеряется на финальной точке по всем фракциям. В мероприятии приняли участие 38 муниципалитетов региона. Старт забегу был дан на 46 площадках.