Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T12:03Z
https://ria.ru/20190610/1555435677.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148733/89/1487338966_0:241:4637:2849_1036x0_80_0_0_20d41cafe20588643992bd2ada00b2be.jpg
РИА Новости

Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС

Вчера, 12:03
674
© Fotolia / JenifotoЗакат в Брюгге, Бельгия
Закат в Брюгге, Бельгия
© Fotolia / Jenifoto
Закат в Брюгге, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия может быть лишена участия в проектах постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO) из-за низкого уровня оборонных расходов, предупредил генерал-майор вооруженных сил королевства Филипп Буке, курирующий вопросы стратегического взаимодействия.
В проектах PESCO, которое было запущено в конце 2017 года и не является альтернативой взаимодействию в рамках НАТО, участвуют 25 из 28 государств ЕС.
"Из-за недостаточного оборонного бюджета мы больше не сможем выполнять свои обязательства в рамках PESCO и рискуем быть исключены из него, что приведет к тому, что Бельгия и ее компании будут исключены из совместных проектов (разработки вооружений – ред.)", - приводит слова Буке телерадиокомпания RTBF.
Правительство Бельгии обязалось потратить в 2019 году на оборонные нужды 0,95% от ВВП при общем требовании НАТО повысить эту планку до не менее 2%.
Бельгийская армия, являющейся профессиональной, насчитывает около 27 тысяч военнослужащих. Ранее местные СМИ выражали обеспокоенность тем, что средний возраст бельгийских десантников, элиты вооруженных сил королевства, составляет 40 лет.
27 мая, 13:12
Выборы в парламент поляризовали юг и север Бельгии
1121000
БельгияВ мире
Рекомендуем
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
РИА
Новости
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин во время международного форума Примаковские чтения. 10 июня 2019
США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Китай выразил протест из-за заявлений США о протестах в Гонконге
Александр Грушко
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
Лента
новостей
Истребитель F-35А
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям
Летающий радар А-50
Россия на фоне учений НАТО перебросила на Кубань "летающие радары" А-50
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer
СМИ сообщили о критической ситуации с американскими бомбардировщиками B-1B
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера
Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
Константин Косачев
Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
Турция обвинила США в необоснованных нападках на ее внешнюю политику
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
12:31Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
12:30Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
12:30В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
12:29Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
12:28Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
Лента новостейМолния