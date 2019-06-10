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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии

Вчера, 11:59
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии, единственный путь разрешения кризиса - диалог всех политических сил, говорится в заявлении МИД РФ.
"Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны. Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами", - заявил МИД РФ.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Вчера, 11:20
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