Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева, в том числе в российско-казахстанских отношениях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева в российско-казахстанских отношениях и на международной арене. Казахстан был и остается стратегическим партнером России, в том числе в торгово-экономической и политической сферах. Наше сотрудничество на всех международных площадках, в первую очередь, в рамках Евразийского экономического союза, носит уважительный, взаимовыгодный и самый продуктивный характер", - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что хорошо знает Токаева лично.

"Мы тесно сотрудничали, в том числе в переходный период для Казахстана. Это интеллигентный и образованнейший человек, высокопрофессиональный дипломат и настоящий государственный деятель", - отметил Слуцкий.