Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева, в том числе в российско-казахстанских отношениях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
"Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева в российско-казахстанских отношениях и на международной арене. Казахстан был и остается стратегическим партнером России, в том числе в торгово-экономической и политической сферах. Наше сотрудничество на всех международных площадках, в первую очередь, в рамках Евразийского экономического союза, носит уважительный, взаимовыгодный и самый продуктивный характер", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что хорошо знает Токаева лично.
"Мы тесно сотрудничали, в том числе в переходный период для Казахстана. Это интеллигентный и образованнейший человек, высокопрофессиональный дипломат и настоящий государственный деятель", - отметил Слуцкий.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты были семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.