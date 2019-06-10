В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью

Утята, спасенные сотрудниками 215-го отряда пожарно-спасательного центра Москвы из коллектора на улице Красного Маяка в Москве. 9 июня 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Столичные пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью, которая не могла самостоятельно выбраться, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

"Сотрудники 215-го отряда пожарно-спасательного центра Москвы спасли утку с утятами после заявки, что на улице Красного Маяка на глубине 2,5 метра в коллекторе птицы не могут выбраться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда на место прибыли спасатели и пожарные, то увидели, что утка с утятами застряли в коллекторе при переходе ручья.