BlaBlaCar в 2019 году не планирует выходить в новые страны

"Нет, сейчас мы концентрируемся на развитии продукта", - сказал Брюссон в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, планирует ли компания в этом году выходить в новые страны.

BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar. Сервисом пользуется более 75 миллионов человек, из которых более 20 миллионов пользователей из России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.