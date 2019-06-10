Хабаровские власти рассказали о звонках после отключения аналогового ТВ

ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Около двух тысяч человек позвонили на "горячую" телефонную линию после отключения передатчиков аналогового вещания, которое произошло в Хабаровском крае 3 июня с переходом на цифровое телевидение, сообщает краевое правительство.

"Не все жители региона установили оборудование, принимающее современный сигнал. За минувшую неделю зафиксирован рост количества звонков на телефон региональной "горячей линии". С момента начала отключения передатчиков аналогового ТВ операторами принято порядка двух тысяч звонков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 800 заявок уже отработаны, волонтеры помогли гражданам настроить оборудование.

Сообщается, что в крае продлено время работы "горячей линии" с 08.00 до 20.00, городах и районах края помощь в настройке оборудования оказывают более 250 волонтеров.

Все 85 регионов России в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Первой перешла в декабре 2018 года Тверская область. 11 февраля еще семь регионов перешли на "цифру": Магаданская, Пензенская, Ульяновская, Рязанская, Тульская, Ярославская области и Чечня. С 15 апреля на цифровое вещание перешли еще 20 регионов, среди которых Москва, ЯНАО и Сахалинская область.

Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство решило продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Среди них Петербург, Забайкальский край, Дагестан, Крым и Севастополь.