Сбербанк по итогам года ожидает роста кредитования среднего бизнеса до 15%

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2019 года ожидает роста своего кредитования среднего бизнеса на 10-15%, крупнейших клиентов - примерно на 5%, сообщил РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов.
"В среднем бизнесе ожидаем роста кредитования порядка 10-15%, в крупнейшем бизнесе - порядка 5%", - сказал он.
В феврале Попов сообщал, что Сбербанк по итогам текущего года намерен нарастить кредитование малого, среднего и крупного бизнеса на 13-15%, крупнейших клиентов – на 3-4%.