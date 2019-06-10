ЦНИИТОЧМАШ будет платить сотрудникам за ученую степень до 300 тысяч рублей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) вводит выплаты за получение сотрудниками ученой степени, которые будут достигать 300 тысяч рублей, сообщил генеральный директор института Альберт Баков.
"Новая система мотивации включает в себя доплаты и надбавки социального характера, в том числе выплаты за ученую степень. Предполагаются единовременные выплаты за получение степени доктора наук в размере 300 тысяч рублей, за кандидата наук - 150 тысяч рублей. Это действительно позволит заинтересовать сотрудников предприятия повышать свой уровень квалификации и уделить больше внимание саморазвитию", - сказал Баков, слова которого привели в пресс-службе.
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По его словам, сегодня в ЦНИИТОЧМАШ трудятся 2 доктора и 20 кандидатов наук. "Считаю, что это очень мало. Последняя защита кандидатской диссертации сотрудником предприятия состоялась семь лет назад, в 2012 году. Стоящие перед предприятием, патронно-стрелковой новой отраслью задачи требуют более значимых научных усилий, повышения квалификации инженерно-технических кадров. Безусловно, должны быть не только кадровые, моральные, но и материальные стимулы", - отметил Баков.