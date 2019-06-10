ЦНИИТОЧМАШ будет платить сотрудникам за ученую степень до 300 тысяч рублей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) вводит выплаты за получение сотрудниками ученой степени, которые будут достигать 300 тысяч рублей, сообщил генеральный директор института Альберт Баков.

"Новая система мотивации включает в себя доплаты и надбавки социального характера, в том числе выплаты за ученую степень. Предполагаются единовременные выплаты за получение степени доктора наук в размере 300 тысяч рублей, за кандидата наук - 150 тысяч рублей. Это действительно позволит заинтересовать сотрудников предприятия повышать свой уровень квалификации и уделить больше внимание саморазвитию", - сказал Баков, слова которого привели в пресс-службе.